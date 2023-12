L'aéroport de Mayotte-Marcel Henry ouvre un service AFIS

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

L'aéroport de Mayotte Marcel Henry, exploité par le groupe Edeis, a annoncé la mise en place d’un service AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Cette initiative s'est concrétisée en collaboration avec la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).

Ce service AFIS s’inscrit avant tout dans un objectif de renforcement de la sécurité des opérations aériennes sur l’aérodrome de Mayotte Marcel Henry. Véritable maillon complémentaire au service de contrôle aérien fourni par la DGAC, le service AFIS permettra de fournir aux utilisateurs de l’aérodrome (compagnies aériennes, usagers de l’aviation générale, etc...) des informations en lien avec les vols en cours aux abords de l’aérodrome et de déclencher les services de sauvetage et de secours en cas d’alerte.

Le lancement de ce service AFIS permet d'étendre les plages horaires d’ouverture de l’aéroport aux opérations aériennes et joue un rôle essentiel dans le développement du trafic aérien à Mayotte en facilitant la continuité territoriale et en consolidant le positionnement de Mayotte en tant que hub régional.

A travers ce projet, Edeis contribue à la création d'un nouveau métier sur l'île de Mayotte.

Zoulfat MOHAMED MZE, agent AFIS a déclaré : "Après plusieurs mois de formation, je suis très heureuse d'avoir obtenu ma qualification AFIS. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de participer au développement du transport aérien et de l'aéroport de Mayotte."