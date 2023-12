Le Canada commande des Boeing P-8A Poseidon

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Les premières livraisons sont attendues en 2026.

Le gouvernement du Canada a signé une lettre d'offre pour l'acquisition jusqu'à 16 avions P-8A Poseidon Boeing dans le cadre du projet Aéronef multimissions canadien (AMC).

Le Canada se joint à huit partenaires de la défense, dont tous les alliés du Groupe des cinq, l'alliance de renseignements qui comprend aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et devient le cinquième pays de l'OTAN à choisir le P-8 comme aéronef multimissions.

Heidi Grant, présidente du développement commercial de Boeing Defense, Space & Security a déclaré : "Le P-8 renforcera la capacité et l'état de préparation du Canada en matière de défense, et nous sommes impatients de fournir cette capacité à l'Aviation royale canadienne . De concert avec nos partenaires canadiens, nous offrirons un solide ensemble de retombées industrielles et technologiques qui garantira une prospérité continue pour l'industrie aérospatiale et de la défense du Canada. "

Charles « Duff » Sullivan, directeur général de Boeing Canada a déclaré : " Il s'agit d'un jour très important pour l'Aviation royale canadienne et pour Boeing. Le P-8 offre des capacités inégalées et constitue la solution la plus abordable en ce qui concerne les coûts d'acquisition et de maintien tout au long du cycle de vie. Il ne fait aucun doute que le P-8 protégera les océans et les frontières du Canada pour les générations futures."





