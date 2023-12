Le groupe Air France-KLM annonce la livraison de son premier Airbus A321neo

Article publié le 19 décembre 2023 par David Dagouret

Ce premier Airbus A321neo est destiné à la compagnie low-cost du groupe, Transavia.

Le groupe Air France-KLM a annoncé la livraison de son premier Airbus A321neo. La livraison de cet appareil, immatriculé PH-YHZ, a eu lieu le 19 décembre 2023. Il est destiné à la compagnie low-cost du groupe, Transavia Pays-Bas. La cabine de cet avion est équipé de 232 sièges en configuration mono-classe, l’appareil effectuera son premier vol commercial au départ de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol le 5 janvier prochain.

Cette première livraison fait suite à la commande passée par Air France-KLM en 2021 portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo. Assortie de droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires, cette commande vise à renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et à renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

Les premières livraisons d’appareils de la famille A320neo à Transavia France et KLM sont respectivement prévues début janvier et au milieu de l’année 2024.

Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air France-KLM a déclaré : "C’est le début d'un nouveau chapitre pour Transavia et pour le Groupe. En ajoutant la famille Airbus A320neo à notre flotte, nous nous dotons d’appareils plus silencieux, moins polluants, plus économes en carburant, et permettant de transporter davantage de passagers. Cet investissement majeur de long terme confirme notre engagement à réduire notre empreinte environnementale tout en améliorant l'expérience de nos clients."

Sur le même sujet