Le groupe Lufthansa commande des Airbus A220 supplémentaires

19 décembre 2023

Le groupe allemand annonce l'achat de 40 exemplaires de l'Airbus A220-300.

Le groupe Lufthansa a décidé de passer une commande ferme de 40 A220-300 supplémentaires pour sa flotte court et moyen-courrier. L'A220 est en service au sein du groupe depuis 2016, lorsque SWISS a mis le premier avion en service régulier.

Carsten Spohr, président du conseil d'administration et CEO de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "Avec la commande de 40 Airbus A220 supplémentaires passée aujourd'hui, nous poursuivons notre partenariat unique avec Airbus. Il y a quelques mois, en tant que première compagnie aérienne cliente, nous avons reçu notre 600e avion d'Airbus, et nous sommes impatients de prendre livraison du 700e. Nos clients attendent avec impatience ces nouveaux appareils modernes, économiques et économes en carburant."

Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus a déclaré : "Le groupe Lufthansa a été l'un des premiers clients de l'A220 et a depuis exploité l'appareil avec succès sur son réseau de lignes SWISS. Nous sommes ravis de ce témoignage de confiance de la part de notre partenaire et client de longue date. En tant qu'unique avion au design épuré et spécialement conçu pour le marché des avions de 100 à 150 places, l'A220 est la solution la plus efficace de sa catégorie pour aider le groupe Lufthansa à atteindre ses objectifs de développement et de développement durable des compagnies aériennes."

