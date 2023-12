L'Espagne commande des Airbus C295

Article publié le 29 décembre 2023 par David Dagouret

Le ministère espagnol de la défense a commandé 16 C295 en configuration patrouille et surveillance maritime.

Le ministère espagnol de la Défense a commandé 16 Airbus C295 en configuration avion de patrouille maritime (MPA) et avion de surveillance maritime (MSA). Le montant du contrat s'élève à 1,695 milliard d'euros.

Ces nouveaux appareils permettront à la force aérienne et spatiale espagnole et à la marine espagnole de renforcer la capacité nationale de lutte anti-sous-marine ainsi que d'accroître et d'améliorer ses unités de surveillance, de reconnaissance et de recherche et sauvetage.

Le contrat comprend également des systèmes d'entraînement (simulateur de vol complet et simulateur de système de mission) et un ensemble de soutien logistique initial.

L'AMP C295 assurera les missions de la flotte P-3 Orion, retirée du service fin 2022. Il sera équipé pour effectuer des missions de lutte anti-sous-marine et anti-surface, ainsi que des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Il pourra également transporter des armements tels que des torpilles et d'autres types de systèmes d'armes.

Le C295 MSA est le remplaçant naturel de la flotte d'avions CN-235 VIGMA, en service dans les forces aériennes et spatiales espagnoles depuis 2008. Il sera principalement équipé pour des opérations maritimes et terrestres telles que la lutte contre la contrebande, l'immigration illégale et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour des missions de recherche et de sauvetage nationales et internationales.

Les appareils seront assemblés dans les installations militaires d'Airbus à Séville.

Mike Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space a déclaré : "L'avion sera entièrement conçu et fabriqué en Espagne, ce qui favorisera l'empreinte industrielle nationale en matière de défense et la souveraineté. En particulier, la version Patrouille maritime est la configuration de mission du C295 la plus complexe à ce jour. Il s'agit d'un projet de développement majeur qui réunira les technologies les plus récentes afin d'offrir un avantage opérationnel à notre client."





