Norse Atlantic Airways rejoint le programme TSA PreCheck

Article publié le 28 décembre 2023 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways a annoncé le 19 décembre dernier, que l'Administration de la sécurité des transports des États-Unis a approuvé la participation de la compagnie aérienne au programme TSA PreCheck®. Les passagers éligibles de Norse Atlantic Airways au départ des aéroports américains pourront désormais bénéficier d'une expérience aéroportuaire plus rapide grâce à un contrôle de sécurité accéléré.

Le programme TSA PreCheck est actuellement disponible dans plus de 200 aéroports avec la participation de plus de 90 compagnies aériennes à l'échelle nationale.

Le TSA PreCheck est disponible pour les passagers éligibles inscrits au programme lorsqu'ils partent d'un aéroport américain. Les voyageurs qui sont citoyens américains, ressortissants américains et résidents permanents légaux américains peuvent demander le TSA PreCheck moyennant des frais de 78 $ pour une adhésion de cinq ans. Les passagers membres du TSA PreCheck et d'autres programmes de voyageurs fiables du DHS, tels que Global Entry, Nexus ou Sentri, sont également éligibles au contrôle TSA PreCheck.

Le TSA PreCheck est également disponible gratuitement pour les membres des forces armées américaines, y compris ceux qui servent dans la Garde côtière américaine, les réserves et la Garde nationale.Plus d'informations peuvent être trouvées en ligne à l'adresse : https://www.tsa.gov/precheck

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways a déclaré : "Rejoindre le programme TSA PreCheck® marque une étape importante pour Norse Atlantic Airways et nos clients. Nous sommes désormais en mesure d'offrir une expérience aéroportuaire plus agréable et efficace aux États-Unis aux clients qui sont déjà membres inscrits au TSA PreCheck. Nous encourageons les clients éligibles à adhérer au programme TSA PreCheck® sans délai afin qu'ils puissent bénéficier des avantages offerts par le programme."