Nouvelles nominations au sein du groupe ADP

Olivier Gloaguen est nommé Directeur adjoint du Process Bagages et Victor Pace est nommé Directeur de cabinet du Président-directeur général.

Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP, a procédé aux nominations suivantes :

Olivier Gloaguen est nommé Directeur adjoint du Process Bagages, au sein de la direction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Olivier Gloaguen, 36 ans est ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, titulaire d’un master de l’Université de Cambridge et d'un master EPP (Sciences Po - Polytechnique). Il a commencé sa carrière en 2014 à la Direction générale du Trésor, d'abord au bureau des finances publiques, puis a été chargé du soutien aux exportations (affaires navales et militaires). Il rejoint le Groupe ADP en 2019 comme directeur de participations, afin de superviser les participations capitalistiques détenues dans les sociétés concessionnaires des aéroports de Zagreb en Croatie et d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas. Par la suite, il a évolué à la Direction Générale des Opérations, et a notamment eu pour mission de superviser la participation stratégique détenue dans le groupe indien GMR Airports. Il était Directeur de cabinet du Président-directeur général depuis septembre 2022.

Victor Pace est nommé Directeur de cabinet du Président-directeur général.

Victor Pace, 31 ans, est diplômé de la London School of Economics (LSE) et de l’Edhec Business School. De 2017 à 2019, il a été conseiller technique presse du Premier ministre, Edouard Philippe. Entre janvier et août 2020, il avait rejoint le Groupe ADP en tant que conseiller auprès du directeur général exécutif. Il était entre août 2020 et mai 2023 chef de cabinet de Clément Beaune, successivement ministre chargé de l’Europe, puis ministre chargé des Transports.