Porter Airlines commande 25 Embraer E195-E2 supplémentaires

Article publié le 4 décembre 2023 par David Dagouret

Cette nouvelle commande porte les commandes fermes de Porter à 75 E195-E2.

Porter Airlines a exercé ses droits d'achat pour passer une commande ferme de 25 exemplaires de l'Embraer E195-E2, qui s'ajoutent à ses 50 commandes fermes existantes. Porter utilisera les nouveaux appareils pour étendre son service dans toute l'Amérique du Nord. L'accord, évalué à 2,1 milliards de dollars au prix catalogue, sera ajouté au carnet de commandes du quatrième trimestre et porte les commandes de Porter auprès d'Embraer à 75 commandes fermes, avec encore 25 exemplaires en droits d'achat restants.

Porter, client de lancement nord-américain du E195-E2 d'Embraer, a déjà pris livraison de 24 E195-E2 et a récemment annoncé de nouvelles destinations, notamment Las Vegas, Miami, San Francisco et Los Angeles ; des destinations au Mexique et dans les Caraïbes sont également prévues. Les avions sont actuellement déployés dans l'est du Canada, en particulier à l'aéroport international Pearson de Toronto et à Ottawa. Halifax et Montréal bénéficient également de nouveaux services avec le E195-E2. Porter a choisi de configurer l'avion de 146 sièges dans une configuration de 132 sièges tout-économique.

Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines, a déclaré : "Chez Porter, nous sommes entrés dans une nouvelle ère lorsque nous avons commencé à exploiter le E195-E2 au début de cette année. Ce jet dépasse nos attentes, notamment en termes de consommation de carburant, et offre à nos passagers un niveau de satisfaction incroyable grâce à un vol silencieux et confortable. Ces 25 commandes supplémentaires nous permettent de continuer à étendre notre portée à travers l'Amérique du Nord, avec davantage de nouvelles destinations passionnantes".

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Porter Airlines est un pionnier passionnant qui offre une expérience passager exceptionnelle qui bouleverse le marché nord-américain. Le choix de l'E2 pour offrir un service amélioré est une énorme reconnaissance du confort et des capacités de l'avion, et une reconnaissance supplémentaire de l'E2 - l'avion monocouloir le plus silencieux et le plus économe en carburant au monde."





