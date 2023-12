Premier vol de l'EcoPulse

Article publié le 5 décembre 2023 par David Dagouret

L'EcoPulse est un avion de Daher, Airbus et Safran qui est propulsé par des moteurs électriques placés sur les ailes d'un TBM.

EcoPulse a décollé de l’aéroport de Tarbes le 29 novembre à 10h32 CEST pour un vol d’essai qui a duré environ 100 minutes. Pendant le vol, l’équipage a activé les propulseurs électriques et vérifié le bon fonctionnement de l’ordinateur de commandes de vol, de la batterie haute tension, de la propulsion électrique distribuée et du turbogénérateur électrique hybride du démonstrateur.

Le premier vol hybride électrique d’EcoPulse est l’aboutissement de plusieurs étapes techniques, dont des tests au sol approfondis et 10 heures de tests en vol de l’avion avec un système électrique non-fonctionnel en mai et juin 2023.

Dévoilé au Salon du Bourget 2019, EcoPulse est l’un des projets collaboratifs majeurs en Europe dans le domaine de la décarbonation de l’aviation. Il est soutenu par le CORAC (Conseil de la Recherche Aéronautique Civile) et cofinancé par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile française) à travers France Relance et NextGeneration EU. Revoir l'actualité : Bourget 2019 : Daher présente l'EcoPulse

Eric Dalbiès, Directeur de la stratégie, R&T et innovation de Safran a déclaré : "Nous avons confirmé aujourd’hui que ce système de propulsion disruptif fonctionne en vol, ouvrant la voie à une aviation plus durable. Les enseignements tirés des prochains essais en vol alimenteront notre feuille de route technologique et renforceront notre position de leader dans les futurs systèmes de propulsion entièrement électriques et hybrides-électriques."

Sabine Klauke, CTO d’Airbus a déclaré : "Il s’agit d’une étape majeure pour notre industrie et nous sommes fiers d’avoir propulsé le premier vol du démonstrateur EcoPulse avec nos nouveaux systèmes de batteries. Des batteries à haute densité énergétique seront nécessaires pour réduire les émissions de carbone de l’aviation, qu’il s’agisse des avions légers, de la mobilité aérienne avancée ou des gros avions hybrides électriques. Des projets comme EcoPulse sont essentiels pour accélérer les progrès dans le domaine des vols électriques et hybrides et constituent la pierre angulaire de notre objectif de décarboner l’industrie aéronautique dans son ensemble."

Pascal Laguerre, CTO de Daher a déclaré : "La campagne de vols qui démarre aujourd’hui fournira à Daher des données inestimables sur l’efficacité des systèmes embarqués, notamment la propulsion distribuée, les batteries haute tension et la propulsion hybride-électrique. Nous travaillons à faire converger un savoir-faire pratique et significatif en matière de conception, de certification et d’exploitation afin d’ouvrir la voie vers des avions plus durables à l’avenir."





