SE Aviation Aircraft lance un projet de drone basé sur son avion MCR-4S

Article publié le 10 décembre 2023 par David Dagouret

Le nom de ce projet est DRIADE pour Drone de Reconnaissance et d'Intervention Autonome pour la Défense et l'Environnement.

SE Aviation Aicraft, constructeur aéronautique français dédiée au secteur de l'aviation légère, se lance dans un nouveau projet. La société française a lancé son projet appelé DRIADE pour Drone de Reconnaissance et d'Intervention Autonome pour la Défense et l'Environnement.

Les ingénieurs de SE Aviation Aircraft se sont lancé dans l'étude d'un drone autonome de type Moyenne Altitude Longue Endurance (M.A.L.E) qui serait dédié dans un premier temps à la surveillance des feux de forêts.

Ce drone aurait une capacité d'emport de 490 kg et pourra donc mener plusieurs types de missions comme :

la surveillance forestière

la reconnaissance maritime

la surveillance industrielle (pipelines, champs etc...)

transport et largage de fret

D'une longueur de plus de 6,7 mètres et d'une envergure de 8,6 mètres ce drone aurait un rayon d'action de 180 km, une autonomie de 36 heures pour une vitesse max (VNE) de 315 km/h. Le réservoir aurait une capacité de 380 litres. L'hélice sera à Tripale à pas variable hydraulique MT Propeller.

La cellule sera construite en fibre de carbone. L'avionique disposera d'un GPS, une VHF 8,33, un transpondeur Mode S et ADS-B In/ Out. Quatre caméras externes seront présentes pour piloter le drone ainsi qu'une caméra thermique et infrarouge FLIR ULTRAFORCE 350 HD.

