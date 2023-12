SunExpress et South African Airways étendent leur partenariat

Article publié le 28 décembre 2023 par David Dagouret

SunExpress soutiendra les opérations de la compagnie sud africaine avec quatre avions pendant la saison d'hiver 2024/2025.

SunExpress, une coentreprise de Turkish Airlines et Lufthansa, a signé un protocole d'accord avec South African Airways (SAA) afin de doubler sa capacité pour l'hiver prochain. Le transporteur, SunExpress soutiendra les opérations de la compagnie sud africaine avec quatre avions pendant la saison d'hiver 2024/2025.

Le protocole d'accord vient s'ajouter à l'actuel contrat de location de six mois, qui a débuté en octobre de cette année et qui comprend la location de deux Boeing 737-800 ainsi que la maintenance et l'équipage du cockpit. Le protocole d'accord a été signé par Max Kownatzki, PDG de SunExpress, et John Lamola, PDG de SAA, lors d'une conférence de presse commune à Johannesburg (Afrique du Sud) le 14 décembre.

En plus des plans visant à doubler le nombre d'avions en location pour la saison d'hiver 2024/2025, SunExpress et SAA explorent actuellement ensemble les options pour un soutien réciproque pluriannuel de la capacité et une coopération plus poussée en ce qui concerne la maintenance, la formation et le soutien commercial.

Dans le cadre de l'actuel contrat de location damp, les avions SunExpress assurent 12 vols intérieurs par jour vers Le Cap et Durban au départ de Johannesburg. Depuis le 13 décembre, deux liaisons quotidiennes entre l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg et l'aéroport international Chief Dawid Stuurman de Gqeberha (Port Elizabeth) ont été ajoutées.

Max Kownatzki, PDG de SunExpress a déclaré : "Le protocole d'accord souligne clairement notre engagement à approfondir notre partenariat fructueux avec la SAA. Nous sommes fiers de la confiance que la SAA nous accorde en renouvelant son intention de collaborer. Nous nous efforçons de nous appuyer sur cette confiance pour développer un partenariat solide et à long terme et multiplier les opportunités ensemble à l'avenir. Au cours de la prochaine décennie, nous allons plus que doubler notre flotte, pour atteindre une flotte de 150 avions d'ici 2033. Ce type de partenariat nous permet d'utiliser efficacement notre flotte, en atténuant l'impact de notre saisonnalité."

John Lamola, PDG de SAA, a déclaré : "SunExpress s'est avéré être un partenaire extrêmement fiable au cours des premiers mois. Nous sommes donc ravis que ce partenariat précieux soit non seulement poursuivi, mais que son champ d'application soit élargi pour inclure des avions supplémentaires pour notre haute saison de vacances de 2024. Les avions supplémentaires soutiendront nos opérations pour répondre à la demande croissante des clients pendant les saisons de pointe et atténueront notre gestion de la crise mondiale de la disponibilité des avions."





