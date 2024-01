Airbus : commandes et livraisons de l'année 2023

Article publié le 16 janvier 2024 par David Dagouret

Airbus a livré 735 avions commerciaux en 2023, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022.

Airbus a livré 735 avions commerciaux à 87 clients dans le monde en 2023. L'activité avions commerciaux a enregistré 2 319 nouvelles commandes brutes (2 094 nettes). En conséquence, son carnet de commandes à la fin de l'année 2023 s'élevait à 8 598 avions.

Livraisons par famille d'avions effectuées en 2023 :

Famille A220 : 68 exemplaires (52 en 2022)

Famille A320 : 571 exemplaires (516 en 2022)

Famille A330 : 32 exemplaires (32 en 2022)

Famille A350 : 64 exemplaires (60 en 2022)

Total 735 (661 en 2022)

Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus a déclaré : "L'année 2023 a été une année mémorable pour l'activité avions commerciaux d'Airbus, avec un chiffre d'affaires exceptionnel et des livraisons dans la tranche haute de notre objectif. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour nous aider à atteindre nos objectifs, notamment la plus grande flexibilité et capacité de notre système industriel mondial, ainsi que la forte demande des compagnies aériennes pour renouveler leur flotte avec nos avions les plus modernes et les plus économes en carburant. Il s'agit d'une réussite remarquable. Je remercie nos clients, nos partenaires fournisseurs et toutes les équipes d'Airbus qui ont permis d'y parvenir."

Christian Scherer, le nouveau directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus a déclaré : "Nous avions initialement prévu que l'aviation se redresserait entre 2023 et 2025, mais ce que nous avons vu en 2023, c'est que, parallèlement au marché des monocouloirs, celui des gros-porteurs est revenu bien plus tôt que prévu, et avec vigueur. Un grand bravo à nos équipes commerciales et internationales, et surtout, un grand merci à nos clients pour leur confiance et leur étroite collaboration. Nous n'avons jamais vendu autant d'A320 ou d'A350 au cours d'une même année, sans compter que nous avons accueilli sept nouveaux clients pour l'A350-1000. Les voyages reprennent et la dynamique est forte ! Je suis fier de dire qu'il y a maintenant 735 avions Airbus plus économes en carburant qui volent, ouvrant la voie à un avenir plus décarboné. Ce sont les commandes que nous remportons aujourd'hui qui nous permettront d'investir dans des solutions innovantes et encore plus durables demain."

