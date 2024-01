easyJet ouvre une nouvelle liaison internationale depuis Bordeaux

Article publié le 22 janvier 2024 par David Dagouret

A partir du 4 avril prochain, la compagnie orange a annoncé l'ouverture entre Bordeaux et Athènes.

easyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison internationale depuis Bordeaux. A partir du 4 avril prochain, la compagnie orange lancera une ligne entre Bordeaux et Athènes. Cette ligne sera opérée à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche.

Cette nouveauté porte à 33 le nombre de destinations desservies par easyJet à Bordeaux durant la saison été.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "2,2 millions de passagers à Bordeaux nous font confiance chaque année pour leurs voyages et renforcent notre relation de longue date avec la région. Nous sommes heureux de leur proposer cette nouvelle destination pour l’été 2024."

Dimitris Fragakis, Secrétaire général de l'Organisation nationale grecque du tourisme, a déclaré : "C'est avec grand plaisir que nous accueillons la nouvelle route easyJet reliant Bordeaux et Athènes, en Grèce. La France étant l'un de nos principaux marchés, nous nous réjouissons de l’opportunité de faire connaître cette destination grecque unique à un public plus large. La Grèce, par sa riche histoire, sa culture vibrante et ses paysages variés, est bien plus qu'une destination estivale. Nous encourageons nos clients à aller au-delà des plages ensoleillées et à découvrir la myriade d'expériences qui les attendent : ses sites historiques anciens, ses villages charmants et sa délicieuse cuisine."

