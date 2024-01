Icelandair : résultats du mois de décembre 2023

Article publié le 16 janvier 2024 par David Dagouret

Le nombre de passagers a augmenté de 17% en décembre 2023.

En décembre 2023, Icelandair a transporté 264 000 passagers, soit une augmentation de 13% par rapport à décembre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2023, la compagnie a transporté 4,3 millions de passagers, soit 17% de plus qu'en 2022.

En décembre, 30% des passagers d’Icelandair se rendaient en Islande, 17% en provenance d'Islande, 45% étaient en transit via l’Islande et 7% voyageaient sur des vols domestiques en Islande. L'activité sismique et l'éruption volcanique dans le sud-ouest de l'Islande n'ont eu aucun impact sur le programme de vols d'Icelandair en décembre, mais la couverture médiatique internationale de ces événements a négativement affecté la demande des passagers, principalement sur le marché vers l'Islande. Malgré cela, le taux de remplissage est resté similaire à celui de décembre de l'année précédente, à 72,4%. La ponctualité a été de 67%. La ponctualité et le nombre de passagers en décembre ont été significativement affectés par le mouvement de grève des contrôleurs aériens islandais.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair : "En 2023, le nombre de passagers a continué d'augmenter, atteignant des chiffres similaires à ceux de l'année record 2019. C'est le résultat du travail inlassable et de la dévotion de l'équipe d'Icelandair tout au long de l'année. Je tiens à les remercier pour leurs efforts au cours de l'année. Nous sommes enthousiastes pour l’année à venir. Nous desservirons plus de 50 destinations dans notre réseau, dont trois nouvelles destinations - les îles Féroé, Pittsburgh et Halifax. Le renouvellement de notre flotte se poursuivra, avec comme point culminant l'introduction de tout nouveaux avions Airbus l'automne prochain, en plus de nombreux autres projets tels que le déménagement vers notre nouveau siège social avant la fin de l'année."





