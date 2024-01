Icelandair s'associe au groupe Newrest

Article publié le 15 janvier 2024 par David Dagouret

A partir du 1er février 2024, Newrest sera le caterer attitré d'Icelandair à partir de Keflavik.

Icelandair et Newrest ont annoncé s'associer pour les services de catering de la compagnie islandaise. Ce partenariat a été signé pour une durée de 12 ans pour fournir les solutions de restauration et de logistique à la compagnie aérienne, Icelandair.

Newrest sera le caterer attitré d'Icelandair à l'aéroport de Keflavik à partir du 1er février 2024.

Le partenariat avec Icelandair repose sur une approche innovante qui concerne tous les aspects du service de catering aérien : l'approvisionnement, la gestion des stocks, la conception culinaire et le contrôle de la qualité. Toutes ces étapes reposent sur des process digitalisés et des solutions respectueuses du développement durable. Les opérations se dérouleront dans l'unité de restauration de l'aéroport international de Keflavik. L'unité sera équipée des dernières technologies et innovations qui reflètent les engagements environnementaux de Newrest Group et d’Icelandair en matière de productivité et de durabilité.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général du groupe Icelandair, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Newrest, une société qui a démontré sa capacité à gérer d'importants hubs pour des compagnies aériennes de premier plan en Europe et en Amérique du Nord, marchés clés d'Icelandair. Nous pourrons ainsi améliorer la qualité et l'efficacité tout en nous concentrant sur ce que nous faisons le mieux : faire fonctionner une compagnie aérienne. Dans le processus d'évaluation d'un nouveau partenaire, l'un des principaux objectifs était de minimiser les changements pour notre excellente équipe de restauration, car leur expertise sera essentielle pour construire une unité de restauration de classe mondiale à l'aéroport international de Keflavik afin de servir nos clients à l'avenir."

Jonathan Stent Torriani et Olivier Sadran, co-PDG du Groupe Newrest, ont déclaré : "Nous sommes honorés de travailler avec Icelandair, une compagnie aérienne qui a su relever de nombreux défis au cours des dernières années tout en générant une satisfaction de la clientèle et des résultats financiers remarquables. En tant que nouveau partenaire d'Icelandair, nous soutiendrons sa stratégie et sa croissance future, ainsi que le développement de produits à bord dynamiques et passionnants. L'intégration de l'équipe Icelandair Catering au sein du groupe Newrest, avec son immense expérience en matière de restauration et sa connaissance des passagers islandais depuis plus de 40 ans, sera un facteur essentiel de la réussite de ce nouveau partenariat. Nous partageons les mêmes valeurs d'humilité, de simplicité, d'efficacité et de responsabilité avec Icelandair et toutes ses équipes. Notre ambition est d'apporter des solutions innovantes et d'améliorer les processus actuels des installations dans le but d'atteindre le plus haut niveau de satisfaction des passagers d'Icelandair tout en réduisant notre impact mutuel sur l'environnement."





