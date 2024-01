La Bulgarie chez Lockheed Martin pour constater l'avancement de la production de la future flotte de F-16 Block 70

Article publié le 22 janvier 2024 par David Dagouret

La Bulgarie sera le deuxième pays européen à recevoir le F-16 Block 70.

Le ministre bulgare de la Défense Todor Tagarev, l'ambassadeur bulgare Georgi Panayotov et le chef de la défense bulgare, l'amiral Emil Eftimov, ont visité la semaine dernière l'usine de production de F-16 de Lockheed Martin à Greenville pour constater l'avancement de la production de la future flotte de F-16 Block 70 de la Bulgarie.

Actuellement, sept F-16 bulgares sont à différents stades de production, et le vol inaugural du premier F-16 Block 70 bulgare est prévu pour la fin de cette année. La Bulgarie sera le deuxième pays européen à recevoir le F-16 Block 70.

OJ Sanchez, vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, a déclaré : "La Bulgarie acquiert un système d'avion de combat éprouvé et à la pointe de la technologie qui lui offrira des décennies de capacités de sécurité pour le XXIe siècle et d'interopérabilité avec l'OTAN. Nous sommes fiers que le F-16 le plus avancé jamais produit contribue à la sécurité nationale de la Bulgarie."





Sur le même sujet