LATAM Airlines présente sa collection spéciale d'avions aux couleurs de l'Amérique du Sud

Article publié le 16 janvier 2024 par David Dagouret

Tout au long de l'année 2024, 5 avions seront peints aux couleurs des drapeaux nationaux des principaux pays où la compagnie aérienne opère : Brésil, Colombie, Chili, Pérou et Équateur.

LATAM Airlines Group a dévoilé son dernier projet, qui consiste à blasonner cinq avions aux couleurs des drapeaux nationaux respectifs des pays où ses filiales opèrent des vols domestiques.

L'idée, qui se prolongera jusqu'en 2024, est d'incorporer progressivement les cinq avions peints, en commençant dès le 11 janvier par LATAM Airlines Brazil, où un Airbus A320neo aux couleurs vert-jaune fera ses débuts, suivi par des avions aux couleurs identifiant les filiales de Colombie, du Chili, du Pérou et, enfin, de l'Équateur.

La peinture spéciale, mise en œuvre par 30 employés de la filiale brésilienne, conserve les caractéristiques du logo LATAM Airlines déjà appliqué sur ses avions, en modifiant uniquement les couleurs utilisées. La conception de l'A320neo de LATAM Airlines Brazil a commencé la semaine dernière à la base São Carlos de Sao Paulo.

Le groupe aérien exploite actuellement 332 avions : 56 avions de passagers Boeing (modèles 767, 777 et 787) et 256 avions Airbus (modèles A319, A320, A320neo, A321 et A321neo). En outre, LATAM Cargo dispose de 20 avions-cargos.

Martin St. George, vice-président de LATAM Airlines Group pour le commerce et le marketing a déclaré : "Par cette initiative, les compagnies du groupe cherchent à approfondir les liens avec chacun des territoires où elles opèrent, en soulignant la fierté des origines de tous les employés qui mobilisent le groupe LATAM Airlines et en renforçant la connectivité que le groupe offre dans leurs pays, dans la région et au niveau mondial. Le groupe LATAM Airlines est constitué d'une composition de cultures sud-américaines, la diversité est un élément essentiel du groupe et cette initiative est une façon d'honorer et d'embrasser les différences, car nous savons que c'est la grande richesse de la région."





