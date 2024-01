Lockheed Martin a dévoilé le X-59 (photos)

Article publié le 13 janvier 2024 par David Dagouret

Le X-59 est un avion expérimental conçu pour atténuer le bang sonique.

Lockheed Martin a dévoilé le X-59, son avion expérimental conçu pour atténuer le bang sonique, lors d'une cérémonie à Palmdale, en Californie. Cette cérémonie a marqué une étape importante dans le parcours de Lockheed Martin et de la NASA, qui s'étend sur plusieurs décennies, pour résoudre l'un des défis les plus persistants du vol supersonique : le bang sonique.

Le jet supersonique X-59 est conçu et construit pour réduire le bang sonique à un simple bruit sourd. C'est la pièce maîtresse de la mission Quesst de la NASA, qui vise à fournir à la FAA une norme de bruit acceptable afin d'abroger les réglementations actuelles qui interdisent les vols supersoniques au-dessus de la terre depuis 1973. Le X-59 est essentiel pour faire progresser l'aviation et l'avenir des vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre.

Ensuite, l'avion effectuera des essais au sol, notamment des essais de fonctionnement du moteur et des essais de roulage, avant sa prochaine étape importante, le premier vol, qui aura lieu plus tard dans l'année. Une fois que l'avion aura été validé par les premiers essais en vol, il passera à la phase des essais acoustiques. Cette phase comprendra des vols au-dessus de zones peuplées afin de fournir aux organismes de réglementation américains et internationaux des données statistiquement valables, nécessaires à l'approbation de nouvelles règles qui pourraient autoriser des vols supersoniques commerciaux silencieux au-dessus de la terre. Cela permettrait de réduire de moitié la durée des vols commerciaux, transformant ainsi les déplacements des personnes dans le monde entier.

John Clark, vice-président et directeur général de Lockheed Martin Skunk Works a déclaré : "Nous sommes ravis de relever ce défi aux côtés de la NASA, dont la mission de technologie supersonique silencieuse aura des répercussions durables et transformationnelles pour les populations du monde entier. Ce projet n'est qu'un exemple de l'ingéniosité de notre industrie, qui s'efforce sans cesse de repousser les limites du possible."

Greg Ulmer, vice-président exécutif de Lockheed Martin Aeronautics a déclaré : "Toute l'équipe du X-59 s'est appuyée sur l'expertise des deux organisations légendaires que sont la NASA et Lockheed Martin pour assurer le succès de ce programme. Je suis extrêmement fier de tous ceux qui ont rendu possible ce moment historique."





