Lockheed Martin livre deux premiers F-16 Block 70 à la Slovaquie

Article publié le 10 janvier 2024 par David Dagouret

Les livraisons à la Slovaquie se poursuivront jusqu'en 2025. D'autres appareils devraient arriver en Slovaquie à la mi-2024.

Lockheed Martin a annoncé la livraison des deux premiers avions slovaques F-16 Block 70. Ces avions F-16 Block 70 sont fabriqués à Greenville, en Caroline du Sud. Avec un carnet de commandes actuel de 135 avions, la chaîne de production constitue une pierre angulaire de la sécurité nationale.

En outre, la Bulgarie a signé une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) pour huit jets supplémentaires destinés à sa flotte. Une fois l'accord finalisé, le carnet de commandes s'enrichira de huit appareils supplémentaires.

OJ Sanchez, vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, a déclaré : "La livraison des deux premiers F-16 Block 70 à la Slovaquie constitue un point de départ crucial pour le renforcement des capacités de défense du pays. Nous sommes fiers de participer à cette entreprise et nous nous engageons à livrer un total de 14 jets à la Slovaquie. L'intégration de cette plateforme éprouvée permettra à l'armée de l'air slovaque de protéger efficacement ses frontières et de collaborer avec ses alliés en Europe, au sein de l'OTAN et dans le monde entier. Nous sommes déterminés à poursuivre notre mission, qui consiste à promouvoir la sécurité au XXIe siècle par des opérations rentables et des partenariats stratégiques, en garantissant la sécurité et le bien-être des alliés des États-Unis."

