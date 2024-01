Tokyo : violent accident entre deux appareils

Article publié le 2 janvier 2024 par David Dagouret

Un Airbus A350 de Japan Airlines et un Dash 8 de l'armée japonaise se sont percutés.

Un violent accident s'est produit, aujourd'hui, à l'aéroport de Tokyo Haneda. Un Airbus A350 de la compagnie Japan Airlines a percuté un second appareil. L'Airbus A350, immatriculé JA13XJ, venait d’atterrir en provenance de l’aéroport de Sapporo (vol JL516). Les circonstances précises de l'accident restent à déterminer, mais l'Airbus A350 JAL aurait percuté un Dash 8 de l'armée japonaise qui s'apprêtait à décoller.

L'Airbus A350 s'est enflammé et a glissé sur la piste. Il s'est immobilisé et les 367 passagers et membres d'équipe ont été évacués. L'A350-900 a été entièrement été détruit par les flammes. 17 personnes ont été blessées.

Dans le dash 8 des gardes-côtes japonais se trouvaient 6 personnes, 5 seraient décédées. Ces militaires devaient partir pour secourir les victimes du séisme qui a frappé le Japon hier.

Une enquête est ouverte pour découvrir les circonstances de l'accident.

