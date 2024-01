Turkish Airlines intègre Melbourne à son réseau international

Article publié le 27 janvier 2024 par David Dagouret

Cette destination deviendra sa 346ème destination dans 130 pays à partir du 15 mars 2024.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une ligne en direction de Melbourne en Australie. La compagnie nationale turque proposera 3 vols par semaine vers Melbourne. Cette destination deviendra sa 346ème destination dans 130 pays à partir du 15 mars 2024. La liaison sera opérée avec une escale à l'aéroport de Singapour.

Détails des horaires pour la saison hiver à destination de Melbourne/Australie :

TK168 15 mars 2024 29 mars 2024 Lundi, mercredi, vendredi IST 17:30 08:50 +1 SIN

TK168 16 mars 2024 30 mars 2024 Mardi, jeudi, samedi SIN 10:20 20:40 MEL

TK169 16 mars 2024 30 mars 2024 Mardi, jeudi, samedi MEL 22:30 03:00+1 SIN

TK169 17 mars 2024 31 avril 2024 Mercredi, vendredi, dimanche SIN 04:30 11:15 IST

Détails des horaires pour la saison estivale à destination de Melbourne/Australie :

TK168 31 mars 2024 25 octobre 2024 Mardi, vendredi, dimanche IST 17:00 08:45 +1 SIN

TK168 1 avril 2024 6 avril 2024 Lundi, mercredi, samedi SIN 10:15 20:40 MEL

TK168 8 avril 2024 5 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi SIN 10:15 19:40 MEL

TK168 7 octobre 2024 26 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi SIN 10:15 20:40 MEL

TK169 1 avril 2024 6 avril 2024 Lundi, mercredi, samedi MEL 22:20 02:50+1 SIN

TK169 8 avril 2024 5 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi MEL 21:20 02:50+1 SIN

TK169 7 octobre 2024 26 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi MEL 22:20 02:50+1 SIN

TK169 2 avril 2024 27 octobre 2024 Mardi, jeudi, dimanche SIN 04:30 10:40 IST

Ahmet Bolat, le Président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Aujourd'hui est un jour important pour nous. L’objectif de date d’ouverture de nos vols vers l’Australie est atteint, signant ainsi le succès de plusieurs mois de travail.

Nous avons une valeur ajoutée significative, qui nous distingue de nos concurrents, car nous sommes la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays au monde. Maintenir cette mission à haute valeur ajoutée constitue une motivation très forte qui nous pousse à travailler avec plus d'ardeur, de dévouement et d'enthousiasme. C'est avec cette motivation que nous sommes heureux d'ajouter Melbourne à notre réseau, comme 346ème destination. L'Australie, avec sa beauté naturelle et son peuple accueillant, devient le 130ème pays et le 6ème continent sous nos ailes.

Nous sommes ravis d'offrir aux Australiens la qualité de service primée et le réseau de vols unique de Turkish Airlines. Dans les années à venir, nous prévoyons de renforcer notre présence dans ce magnifique pays en augmentant la fréquence de nos vols et le nombre de nos destinations. De plus, en rapprochant les peuples turc et australien et en renforçant les liens entre nos pays, nous visons à accroître le tourisme bilatéral, le commerce et les opportunités d'affaires."

