UNSW Aviation commande des avions Diamond

Article publié le 22 janvier 2024 par David Dagouret

L'école d'aviation a commandé six nouveaux avions DA40 XLT.

Diamond Aircraft et Utility Air, distributeur de Diamond Aircraft pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont annoncé la vente de six nouveaux Diamond DA40 XLT à l'école d'aviation de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW Aviation). Les appareils, aux couleurs de l'UNSW, seront accrochés à Sydney et viendront compléter les huit DA40 déjà détenus par l'UNSW Aviation.

John Oppenheim, directeur d'Utility Air, a déclaré : "L'Université de Nouvelle-Galles du Sud est une organisation avec laquelle nous sommes fiers d'être associés. Son école d'aviation est un excellent client, et la poursuite de l'expansion de la flotte témoigne de la solidité du produit Diamond et de notre relation".

Stephen Pembro, directeur général d'Utility Air, a déclaré : "Pouvoir vendre une flotte d'avions à UNSW Aviation est formidable, et pouvoir sponsoriser le développement de la propulsion électrique à l'université renforce encore nos références écologiques, un aspect que nous prenons très au sérieux chez Utility Air."

Malcolm Good, directeur des opérations aériennes à l'UNSW, a déclaré : "UNSW Aviation est ravi de poursuivre ses relations étroites avec Utility Air et Diamond Aircraft Industries avec l'achat de six avions DA40 XLT. Il s'agit d'un complément fantastique à notre flotte existante de DA40, qui permettra à UNSW Aviation de dispenser une formation au pilotage sûre et efficace à la prochaine génération de leaders de l'aviation".





