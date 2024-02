ASL Airlines France dévoile son programme de vols été 2024

Article publié le 18 février 2024 par David Dagouret

Parmi ces lignes aériennes, l'accent est mis sur le renforcement des vols au départ de Lille, avec des connexions vers cinq villes en Algérie, assurées toute l'année.

A compter de la saison été 2024, ASL Airlines France renforce ses liaisons vers l’Algérie qui seront disponibles tout au long de l'année au départ de Paris, Lille, Mulhouse, Lyon et Perpignan.

Avec une présence croissante sur le marché algérien, ASL Airlines France est aujourd’hui l’une des compagnies qui dessert le plus grand nombre d'aéroports en Algérie au départ de France. En collaboration avec son partenaire Soleil Voyages et les agences de voyages en Algérie, elle dispose également du plus vaste réseau de points de vente dans le pays.

ASL Airlines France desservira également Oujda au Maroc du 4 juillet au 5 septembre, avec deux vols hebdomadaires au départ de Paris CDG et au départ de Strasbourg.

Programme été ASL Airlines France du 31mars au 26 octobre 2024

9 lignes desservies à l’année vers l’Algérie

Paris CDG - Alger : 10 à 16 vols par semaine

Lyon - Alger : 1 à 5 vols par semaine

Lille - Alger : 1 à 4 vols par semaine

Lille - Oran : 1 à 3 vols par semaine

Lille - Tlemcen : 1 à 3 vols par semaine

Lille - Bejaïa : 1 à 3 vols par semaine

Lille - Sétif : 1 à 2 vols par semaine

Mulhouse - Alger : 1 vol par semaine

Paris CDG - Bejaïa : 1 à 3 vols par semaine

4 lignes desservies à l’année pendant les vacances scolaires

Paris CDG - Annaba : 1 vol par semaine

Mulhouse - Constantine : 1 vol par semaine

Mulhouse - Oran : 1 vol par semaine

Perpignan - Oran : 1 à 2 vols par semaine.

2 vols hebdomadaires vers le Maroc entre le 4 juillet et le 5 septembre 2024

Paris CDG - Oujda : 1 vol par semaine

Strasbourg - Oujda : 1 vol par semaine.

Jonathan Raimbault, directeur commercial d'ASL Airlines France, a déclaré : "Chez ASL Airlines France, notre engagement envers nos passagers va au-delà de la simple connectivité aérienne. Notre programme été 2024 a été pensé pour faciliter les retrouvailles des familles de part et d'autre de la Méditerranée, en proposant des tarifs adaptés à tous. Il reflète notre engagement continu à satisfaire nos clients."





