ATR : résultats de l'année 20023

18 février 2024

Les ventes et livraisons augmentent respectivement de 53 % et 44 % par rapport à 2022.

ATR a annoncé, le 14 février dernier, ses résultats annuels pour l'année 2023. Les ventes et livraisons augmentent respectivement de 53 % et 44 % par rapport à 2022.

ATR a livré 36 avions en 2023, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2022. Avec 40 avions neufs vendus en 2023, soit une augmentation de 53 % par rapport à l’an passé, l’entreprise atteint un ratio commandes-livraisons supérieur à 1. ATR a accueilli 11 nouveaux clients en 2023, pour des avions neufs et d’occasion, et enregistré plus de 100 transactions sur le marché de l’occasion.

Le constructeur a également enregistré des commandes de clients d’Amérique latine et d’Europe en 2023, à la fois pour de la croissance de flotte et du renouvellement d’avions vieillissants. Au total, 160 nouvelles liaisons ont été ouvertes par des ATR l’an dernier, contre 150 en 2022.

L'entreprise prévoit une demande croissante au cours des prochaines années pour répondre aux besoins de flottes en expansion, principalement en Asie du Sud (Inde), en Asie du Sud-Est (Indonésie, Philippines) et au Brésil.

Nathalie Tarnaud Laude, PDG d'ATR, a déclaré : "2024 sera une année de stabilisation nous permettant de préparer notre croissance future, et nous avons déjà livré deux avions depuis le début de l'année, ce qui augure d'un bon rythme pour ATR." Elle a ajouté : "Nos résultats pour 2023 soulignent la valeur et la pertinence de nos produits et services, ainsi que notre capacité à nous adapter aux évolutions du marché. Nos turbopropulseurs constituent l'épine dorsale des flottes de nombreuses compagnies aériennes régionales, salués pour leur efficacité énergétique, leurs faibles émissions, leur rentabilité et leur polyvalence."





