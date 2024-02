AURA AERO annonce le démarrage de son appareil électrique, l'INTEGRAL E

Article publié le 20 février 2024 par David Dagouret

L'INTEGRAL E, l'avion biplace électrique a démarré pour la première fois son moteur.

AURA AERO, le constructeur aéronautique français, a annoncé le démarrage, pour la première fois, de son appareil électrique, l'INTEGRAL E. Cet événement a eu lieu le 19 février 2024, sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse-Francazal.

L’allumage moteur du prototype INTEGRAL E a eu lieu en présence des équipes de l'avionneur, investisseurs, partenaires, fournisseurs, clients et journalistes, mais aussi de nombreux institutionnels.

L'événement avait pour parrain Louis Burton, navigateur français venu en ami et lui-même engagé dans la décarbonation du nautisme.

INTEGRAL E commencera sa campagne d'essais en vol dans quelques semaines et l’entrée en service de la gamme INTEGRAL électrique est prévue pour 2026.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Le premier démarrage d’INTEGRAL E représente un moment très fort dans l’histoire d’AURA AERO qui s’écrit chaque jour avec nos équipes et le soutien de tous ceux qui nous accompagnent. Je tiens notamment à remercier la Région Occitanie, qui a été la première à croire en nous et à soutenir le projet INTEGRAL dès 2019, mais aussi INNOVACOM et la BPI, ainsi que tous nos investisseurs et amis, grâce auxquels nous avons pu lever les fonds nécessaires au lancement de ce projet structurant pour l’aviation décarbonée. Nous entamons désormais notre deuxième levée de fonds afin d’accélérer l’aventure et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le décollage de l’avion biplace électrique français !"

Louis Burton, parrain de l’événement a déclaré : "L'aviation moderne a permis aux aventuriers d'accélérer la découverte du monde et aux peuples du monde entier de se rencontrer, je suis fier et honoré de parrainer lNTEGRAL E d’AURA AERO qui œuvre pour que cela reste possible tout en répondant aux enjeux climatiques."