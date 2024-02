Breeze Airways commande 10 avions A220 supplémentaires

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

Cette commande porte à 90 le nombre total d'appareils A220 commandés par la compagnie aérienne.

Breeze Airways annonce une commande de 10 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 90 le nombre total de commandes fermes de la compagnie pour ce type d'avion, faisant de Breeze le troisième plus grand client mondial pour l'A220.

Breeze a reçu la livraison de son premier Airbus A220 en décembre 2021 et exploite 20 appareils (à la fin de janvier 2024) à travers les États-Unis. Breeze a également annoncé qu'elle utiliserait une flotte exclusivement composée d'Airbus A220 pour ses opérations commerciales d'ici la fin de l'année 2024.

Benoît de Saint-Exupéry, Vice-président exécutif des ventes pour l’activité avions commerciaux d’Airbus a déclaré : "Grâce à ses performances de classe mondiale, l'A220 est l'avion idéal pour aider Breeze à atteindre son objectif de fournir un service sans escale entre des routes peu desservies à travers les États-Unis. L'avion offre des opérations efficaces et une expérience passager exceptionnelle, tout en opérant avec la plus faible empreinte carbone des petits monocouloirs au monde et une empreinte sonore réduite dans les communautés où il vole. Cette commande supplémentaire de Breeze témoigne de la valeur et des opportunités offertes par cet avion de dernière génération."





Sur le même sujet