De Havilland signe une entente avec Biman Bangladesh Airlines

Article publié le 28 février 2024 par David Dagouret

Biman Bangladesh Airlines Ltd. adhère au programme de solutions de composants De Havilland pour soutenir sa flotte d'avions Dash 8-400.

Avions De Havilland du Canada Limitée ("De Havilland Canada") a annoncé que Biman Bangladesh Airlines Ltd. (Biman) a signé une entente dans le cadre du Programme de solutions de composants De Havilland ("Programme DCS") pour soutenir sa flotte de cinq avions Dash-8 400. Le programme DCS fournira à Biman Bangladesh Airlines Ltd. des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des composants, ainsi qu'un accès à un pool d'échange de pièces détachées stratégiquement situé.

Leighton Storsley, vice-président du marché secondaire et du développement des affaires chez De Havilland Canada a déclaré : "Notre programme DCS, hautement personnalisable, demeure le chef de file en matière de solutions " power-by-the-hour " pour la flotte de Dash 8-400. Il est conçu pour permettre aux exploitants de se concentrer sur d'autres activités commerciales clés pendant que nous nous occupons de leurs besoins en matière de gestion des composants. Nous sommes ravis que Biman ait adhéré au programme DCS et nous sommes impatients de leur offrir un service personnalisé de soutien des composants."

M. Shafiul Azim, directeur général et chef de la direction de Biman Bangladesh Airlines Ltd a déclaré : "Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec De Havilland Canada pour le soutien à la maintenance des composants de notre flotte d'avions Dash 8-400. Avec des plaques tournantes dans tout le Bangladesh, à Dhaka, Chittagong et Sylhet, il est important que nous ayons accès à la disponibilité supérieure des pièces et à la prévisibilité des coûts qu'offre De Havilland Canada, afin que nous puissions nous concentrer sur l'efficacité de nos opérations quotidiennes."





