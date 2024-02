easyJet fête les 15 ans de sa base à Lyon

Article publié le 8 février 2024 par David Dagouret

Depuis le début des opérations à Lyon en 1999 easyJet a transporté 30 millions de passagers depuis et vers Lyon.

easyJet célèbre le 15ème anniversaire de sa base lyonnaise avec VINCI Airports. C’est en 2008, alors que la compagnie opère depuis plusieurs années à Lyon, qu’une base voit le jour avec deux Airbus.

En 15 ans, easyJet a quadruplé son offre en sièges à Lyon, compte six Airbus basés et a transporté 2,5 millions de passagers depuis et vers Lyon en 2023 se rapprochant des niveaux pré-covid. La compagnie propose aujourd'hui près de 50 lignes localement dont 10 domestiques complémentaires à l’offre de train.

Johan Lundgren, Directeur général d’easyJet a déclaré : "Au cours des 15 dernières années, avec notre fantastique équipe locale, nous avons construit une solide position de numéro 1 à l'aéroport de Lyon et en partenariat avec VINCI Airports. Lyon est un point stratégique de notre réseau pour les loisirs, les affaires et le ski. Nous desservons tous les principaux aéroports des Alpes, où Lyon joue un rôle clé en tant que notre première destination de ski en France. Nous avons continué à investir en France, en renforçant et en créant des lignes au bénéfice de la connectivité et des économies des régions françaises. Alors que nous regardons vers le futur du transport aérien, nous avons en tant que compagnie aérienne de premier plan la responsabilité de nous concentrer sur la réduction de nos émissions de carbone et d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050."

Bertrand Godinot, Directeur d’easyJet pour la France a déclaré : "Cet anniversaire est une reconnaissance du travail que nos équipes réalisent au quotidien pour offrir un service de qualité à nos clients. En tant qu’employeur nous sommes très fiers d’avoir crées - et maintenu durant le covid - plus de 300 emplois locaux directs sous contrats français. Nos équipages se réjouissent d’accompagner clients Lyonnais et de leur faire découvrir cet été nos nouvelles destinations telles qu’Athènes. Lyon est une illustration parfaite de notre stratégie en France : connecter les régions françaises entre elles et à l’international à tarif abordable avec une offre complète qui cible aussi bien le loisir que le business."

Nicolas Notebaert, Directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports a déclaré : "easyJetest un partenaire majeur pour notre réseau VINCI Airports notamment dans nos aéroports en France, au Royaume-Uni et au Portugal. Les 15 ans de la base à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et son évolution illustrent les liens privilégiés que nous avons créés avec les équipes d’easyJet pour leur proposer les meilleures conditions d’exploitation afin de répondre aux besoins croissants de connectivité de Lyon et de sa région. Avec easyJet, nous partageons l’ambition de décarboner le transport aérien, ce à quoi nous contribuons activement à Lyon. L’aéroport lance dès cette année des projets de centrales solaires de 19ha qui permettront de produire de l’électricité verte nécessaire au fonctionnement de l’aéroport et de son territoire."





Sur le même sujet