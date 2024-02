Embraer : résultats de l'année 2023

Article publié le 6 février 2024 par David Dagouret

Les livraisons du constructeur brésilien ont augmenté de 13 %.

Embraer a annoncé ses résultats pour l'année 2023. Le constructeur brésilien a précisé avoir livré 75 avions au quatrième trimestre de l'année 2023, avec 49 jets (30 légers et 19 moyens), 25 jets commerciaux et 1 jet militaire C-390.

Sur toute l'année 2023, Embraer a livré un total de 181 avions, soit une augmentation de 13% par rapport à 2022, année au cours de laquelle la société a livré 160 avions.

Le carnet de commandes de l'entreprise a augmenté de 1,2 milliard de dollars US, atteignant un total de 18,7 milliards de dollars US en 2023 - le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis le premier trimestre 2018.

Executive Aviation :

Executive Aviation a poursuivi sa dynamique de vente avec une demande soutenue sur l'ensemble de sa gamme de produits. L'unité commerciale a terminé l'année avec un carnet de commandes de 4,3 milliards de dollars US, soit une croissance de 400 millions de dollars US par rapport à l'année précédente. Les 74 livraisons de jets légers en 2023 ont augmenté de 12 % et représentent le volume le plus important depuis 7 ans. En outre, les 41 livraisons de jets moyens ont également affiché une croissance annuelle de 14 %.

Embraer Defense & Security :

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la Corée du Sud a choisi le C-390 Millennium dans le cadre de l'appel d'offres LTA II (Large Transport Aircraft) pour la fourniture du nouvel avion de transport militaire. Ce pays est le premier client du C-390 Millennium en Asie. En outre, à la fin de l'année dernière, le premier KC-390 Millennium configuré par l'OTAN est entré en service pour l'armée de l'air portugaise.

L'avion a également été sélectionné par l'Autriche et la République tchèque en 2023, et par les Pays-Bas en 2022. Les négociations concernant les 11 avions n'ont pas encore été incorporées dans le carnet de commandes d'Embraer Defense & Security, ce qui représente un potentiel important pour les trimestres à venir. Au quatrième trimestre de l'année 2023, le carnet de commandes unitaire de la division s'élève à 2,5 milliards de dollars US, soit une croissance de 100 millions de dollars US.

Embraer aviation commercial :

Dans le secteur de l'aviation commerciale, les livraisons de la famille E-Jets ont augmenté de 12 %, passant de 57 jets en 2022 à 64 en 2023. Le point fort a été le groupe E2, dont les livraisons ont plus que doublé, passant de 19 avions en 2022 à 39 en 2023. Le carnet de commandes de l'unité commerciale a atteint 298 avions au quatrième trimestre 2023 pour un total de 8,8 milliards de dollars US, soit une croissance de 200 millions de dollars US.

Porter Airlines a exercé ses droits d'achat et a passé une commande ferme de 25 jets de passagers Embraer E195-E2, s'ajoutant à ses commandes fermes de 50 appareils. La compagnie aérienne canadienne dispose désormais d'un total de 46 commandes fermes à livrer et de 25 droits d'achat restants. En outre, le carnet de commandes comprend désormais 4 E175 précédemment signés par American Airlines et 2 avions supplémentaires commandés en décembre.

Sur le même sujet