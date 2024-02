Article publié le 14 février 2024 par David Dagouret

Cette collaboration fait également d'Emirates le partenaire titre de la Emirates NBA Cup.

Emirates et la National Basketball Association (NBA) ont annoncé un partenariat marketing mondial pluriannuel désignant Emirates comme partenaire aérien officiel mondial de la ligue américaine de basketball. Cette collaboration fait également d'Emirates le partenaire titre de la Emirates NBA Cup, anciennement appelée NBA In-Season Tournament, ainsi que le tout premier partenaire de la NBA pour le sponsor maillot des arbitres de la NBA.

En tant que premier partenaire titre de l'Emirates NBA Cup, la compagnie aérienne mondiale sera représentée par un logo co-brandé de l'Emirates NBA Cup, avec une diffusion co-brandée prévue sur la communauté mondiale des médias sociaux de la NBA et une signalétique dans toutes les arénas indoor tout au long des matchs de la demi-finale et du championnat de l'Emirates NBA Cup à partir de la saison prochaine. Le logo d'Emirates sera également présent sur tous les maillots des arbitres de la NBA, à partir du tant attendu NBA All-Star Game 2024 qui aura lieu le dimanche 18 février à 20h00 HE sur TNT.

Le partenariat permettra également à Emirates de bénéficier d'une présence lors d'autres événements de premier plan de la ligue, notamment en tant que partenaire de NBA Crossover - un événement immersif pour les fans lors du NBA All-Star - et en tant que partenaire présentateur du projet NBA Finals Legacy, qui met en avant l'inauguration de nouveaux centres NBA Cares Live, Learn, or Play dans chaque marché des équipes finalistes de la NBA. La marque Emirates sera également visible grâce à des panneaux d'affichage virtuels dans les arénas et sur les paniers pendant les matchs de la NBA diffusés à l'échelle nationale, dès les NBA All-Star Game 2024.

Emirates engagera les fans de la NBA du monde entier en tant que partenaire de certains matchs de pré-saison et de la saison régulière des NBA Global Games, et par le biais d'événements publics interactifs organisés par la ligue, notamment "NBA District" et "NBA House".

Les fans auront l'opportunité de suivre la NBA sur tous les vols Emirates via le système de divertissement à bord de la compagnie aérienne, cette offre incluant notamment des documentaires, des portraits de joueurs, des interviews, et bien plus encore.

Le partenariat marketing permettra également aux fans de basketball d'acheter une large gamme de produits officiels de la NBA, y compris des ballons de basketball, des vêtements de sport et des objets de collection vintage, avec des collaborations co-marquées Emirates qui suivront plus tard dans l'année. Les produits seront vendus dans la boutique officielle Emirates Store au siège d'Emirates à Dubaï et en ligne sur www.emirates.store, qui livre dans le monde entier. Les membres Emirates Skywards peuvent également échanger des Miles pour acheter des articles de cette gamme.

Le flocage Emirates sera également présent sur les maillots de tous les arbitres de la Women's National Basketball Association (WNBA), à partir de la saison 2025, ainsi que de la NBA G League, la ligue mineure officielle de la NBA, à partir de la saison 2024-25.

Le 73e NBA All-Star Game se tiendra au Gainbridge Fieldhouse à Indianapolis, dans l'Indiana, et sera suivi par tous les fans dans 214 pays et territoires dans 60 langues à la télévision, sur les médias numériques et sur les réseaux sociaux.

Emirates soutient le basketball dans sa région depuis près de 30 ans, en aidant à établir des liens avec les fans de ce sport populaire aux Émirats arabes unis et au Liban, et en fournissant une plateforme pour valoriser les meilleurs talents et les étoiles montantes.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président du groupe Emirates et chef de la direction a déclaré : "Nous sommes fiers de pouvoir annoncer ce partenariat global de sponsoring avec la National Basketball Association et de devenir son partenaire aérien officiel mondial. Grâce à cette collaboration, Emirates devient le premier partenaire à arborer son logo sur les maillots de la ligue et le partenaire inaugural titre de de la NBA Cup. Avec l’immense popularité du basketball dans le monde entier, nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'une des ligues professionnelles les plus reconnues et prestigieuses au niveau mondial. La NBA est un ajout précieux majeur à notre portefeuille de partenariats sportifs car elle nous permet de nous connecter avec une vaste base de fans de NBA dans le monde entier, y compris aux États-Unis, où le basket fait partie intégrante de la culture sportive du pays."

Mark Tatum, commissaire adjoint et directeur des opérations de la NBA a déclaré : "Emirates est une compagnie aérienne de renommée mondiale qui partage notre volonté à engager les fans du monde entier de manière innovante et créative. Alors que le basketball continue d'être reconnu comme le sport en croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, cette collaboration permettra de susciter l'enthousiasme de la NBA auprès des millions de personnes qui voyagent avec Emirates chaque année."





Sur le même sujet