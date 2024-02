KLM dévoile la livrée de son futur Airbus A321neo

Article publié le 15 février 2024 par David Dagouret

KLM lancera l'exploitation de l'Airbus 321neo en août prochain.

KLM dévoile la nouvelle livrée de son futur Airbus A321neo. La ligne foncée qui sépare le bleu et le blanc, marque de fabrique de KLM, descend plus bas, rendant le nez de l'avion entièrement bleu. Ainsi, en cas de remplacement d'urgence, un nouveau nez pourra être installé sans perturber la signature bleue. Autre nouveauté : le contour noir des fenêtres du cockpit, qui ressemblent à des lunettes de soleil.

Les passagers bénéficieront de sièges plus larges. Chaque siège est équipé d'un support pour tablette et d'un port USB, ainsi que d'un éclairage d'ambiance multicolore qui s'adapte à chaque étape du vol.

KLM lancera l'exploitation de l'Airbus 321neo en août prochain.

Marjan Rintel, PDG de KLM a déclaré : "L'arrivée de l'A321neo marque une évolution majeure de notre flotte européenne. Il est 50 % plus silencieux et génère 15 % d'émissions de carbone en moins que l'avion qu'il remplace, ce qui constitue une étape importante vers une aviation plus propre, plus silencieuse et plus économe en carburant."

Sur le même sujet