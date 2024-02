PLAY lance le stop-over gratuit en Islande

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

Les escales de PLAY permettront aux passagers de rester jusqu'à 10 jours en Islande pour découvrir ce pays.

PLAY, compagnie aérienne islandaise à bas prix opérant des vols entre l’Europe et l'Amérique du Nord, propose désormais une escale en Islande sans frais supplémentaires, permettant aux voyageurs de visiter deux pays en un seul voyage. Les voyageurs peuvent désormais réserver eux-mêmes leur stop-over sur le site Internet de la compagnie aérienne PLAY www.flyplay.com

Les escales de PLAY permettront aux passagers de rester jusqu'à 10 jours en Islande pour découvrir ce pays.

La compagnie aérienne PLAY a effectué son premier vol en juin 2021 et exploite une flotte de 10 Airbus A320/321neo.

Pour rappel, aeroweb-fr.net a testé cette compagnie en 2022, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2022/07/a-la-decouverte-de-play-airlines

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "PLAY tire profit de la situation géographique de l'Islande à proximité des autres pays européens pour proposer aux voyageurs des vols pratiques à des tarifs abordables, et désormais la fonctionnalité du stop-over apporte encore plus d'avantages à nos passagers. Plutôt que de faire une escale de quelques heures en Islande, les voyageurs peuvent visiter l’Islande pendant une journée ou une semaine supplémentaire pour découvrir tout ce que notre pays d'origine a à offrir. Les longs séjours sont gagnant-gagnant pour nous et nos passagers car ils permettent une exploration à moindre coût."





Sur le même sujet