Royal Brunei Airlines commande des Boeing 787 Dreamliner

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

La compagnie du Brunei a passé une commande pour quatre Boeing 787-9 Dreamliner.

Boeing et Royal Brunei Airlines ont annoncé le 20 février dernier, l'achat par la compagnie de quatre 787 Dreamliners pour renouveler sa flotte de gros-porteurs. Le choix du 787-9 par Royal Brunei Airlines s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de la compagnie.

Royal Brunei Airlines a été la première compagnie d'Asie du Sud-Est à utiliser le 787 Dreamliner il y a plus de dix ans. Avec cette commande de 787-9, qui a été finalisée en février et sera affichée sur le site Orders & Deliveries de Boeing, la compagnie peut transporter plus de passagers et de fret plus loin tout en opérant de manière plus efficace.

Royal Brunei Airlines exploite actuellement cinq 787-8 qui desservent des destinations en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni. Le 787-9, qui peut transporter près de 20 % de passagers en plus que le 787-8 et parcourir 14 010 km (7 565 milles nautiques), répondra aux besoins croissants de capacité de la compagnie sur ces liaisons moyen et long-courriers.

Sabirin bin Haji Abdul Hamid, PDG de Royal Brunei Airlines a déclaré : "L'arrivée prochaine du 787-9 Dreamliner symbolise un pas en avant audacieux dans notre voyage continu vers l'innovation et l'excellence. Royal Brunei Airlines exploite le 787-8 depuis 10 ans et cette commande nous permettra de continuer à proposer un produit que nos clients apprécient. Dans le cadre de nos efforts constants pour offrir à nos clients un service inégalé assorti des normes de sécurité les plus élevées, la nouvelle flotte nous permettra d'exploiter de nouveaux secteurs de croissance, de renforcer notre attrait sur le marché et d'offrir à nos clients une expérience de voyage de qualité supérieure."

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing chargé des ventes commerciales et du marketing a déclaré : "En renouvelant son investissement dans le 787 Dreamliner, Royal Brunei Airlines continuera à relier Brunei au reste du monde tout en offrant aux passagers le service et le confort qui font la réputation de la compagnie. Le 787-9 offrira la polyvalence, l'efficacité et le rayon d'action dont Royal Brunei Airlines a besoin pour poursuivre son développement dans le domaine du transport aérien et du tourisme."





Sur le même sujet