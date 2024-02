Silk Avia reçoit son premier ATR 72-600

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne ouzbèke a commandé 5 ATR 72-600 en novembre 2022.

Nordic Aviation Capital (NAC), loueur d’avions régionaux, et ATR, ont annoncé la livraison du premier ATR 72-600 neuf à la compagnie aérienne ouzbèke, Silk Avia.

L’ATR 72-600, livré par ATR à NAC en décembre 2023, fait partie d’une commande annoncée en novembre 2022 lors de la visite du Président ouzbek, M. Chavkat Mirziyoïev, à Paris. Le contrat comprend un total de cinq ATR 72-600 neufs, dont deux fournis par NAC et trois directement par le constructeur.

Il s’agit du premier ATR neuf jamais livré en Asie centrale.

hukhrat Khudaykulov, Président du Conseil d’administration d’Uzbekistan Airways, a déclaré : "Silk Avia, qui fait partie du Groupe Uzbekistan Airways, s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir leader du transport aérien sur les lignes intérieures du pays. Il est prévu d’étendre en permanence le réseau de lignes, d’accroître le nombre de vols et de les exploiter efficacement grâce à ces ATR 72-600 neufs. Cet appareil contribuera à créer les conditions nécessaires pour un vol confortable. De plus, notre objectif commun, celui du Nouvel Ouzbékistan, est de rendre les vols abordables et de développer le tourisme intérieur. Nous y parviendrons sans aucun doute grâce aux turbopropulseurs ATR."

Norman C.T. Liu, Président & Directeur général de NAC, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Silk Avia, filiale du Groupe Uzbekistan Airways, en tant que nouveau client et sommes ravis de livrer le premier ATR 72-600 neuf à la compagnie aérienne."

Alexis Vidal, Directeur Commercial d’ATR, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Silk Avia dans la famille ATR. Le fait que la compagnie ait opté pour l’ATR 72-600 marque une étape importante, nous permettant de pénétrer le marché prometteur qu’est l’Ouzbékistan et, plus largement, l’Asie centrale. Silk Avia jouera un rôle de pionnier, en démontrant les nombreux bienfaits d’une aviation régionale abordable et bas-carbone pour cette région dynamique. Nos turbopropulseurs ATR 72-600 de dernière génération sont la solution idéale pour relier les communautés et dynamiser l’économie nationale grâce à leur efficacité et leur flexibilité. J’ai hâte de suivre leurs progrès et leur croissance future."





