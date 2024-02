TAP Air Portugal inaugure son nouveau salon à l'aéroport de Lisbonne (photos)

Article publié le 8 février 2024 par David Dagouret

Ce nouveau salon est disponible pour les passagers voyageant sur des vols en dehors de l'espace Schengen.

TAP Air Portugal a tout récemment inauguré et ouvert son nouveau salon à l'aéroport de Lisbonne pour les passagers voyageant sur des vols en dehors de l'espace Schengen. Tous les jours, entre 5h et minuit, les passagers de TAP et de Star Alliance pourront profiter d'un cette espace pouvant accueillir une centaine de personnes sur une surface de 380m2.

Baptisé Atlântico, ce nouveau salon premium est situé juste après la zone de contrôle des passeports à l'aéroport Humberto Delgado.

Mettant à l’honneur des matériaux portugais, comme le liège, le burel - un tissu artisanal portugais - et les tuiles, qui simulent les façades typiques des maisons portugaises, ce nouveau salon premium Atlântico accueille les passagers dans cet espace pour travailler ou se détendre, avec une salle à manger à disposition. L’entreprise Ambaar est chargée de la gestion, et Cateringpor collabore à l'espace buffet, qui proposera des repas chauds et froids inspirés de la cuisine portugaise à tout moment de la journée.

Sofia Lufinha, responsable de la relation clients de TAP, a déclaré : "le confort des clients est une priorité pour TAP, tout comme la pluralité d’offres et de services, telles que les espaces de travail ou de détente et la diversité des propositions culinaires disponibles. Au sein de sa politique, la TAP s'efforce toujours d'améliorer la qualité de service auprès de la clientèle ; ce qui est l’un des objectifs premiers avec la création de ce salon premium, qui sera dorénavant une bonne option pour nos clients qui poursuivent leur voyage vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique ou le Royaume-Uni."

