Test du casque aviation A28 d’UFQ

Article publié le 25 février 2024 par David Dagouret

Le casque A28 ANR d'UFQ a un système bluetooth et un prix bas d'environ 300 euros.

U Fly Quiet (UFQ) est une société chinoise qui propose des solutions de communication dans des environnements bruyants depuis 17 ans. Ainsi, UFQ propose des casques radio de course, des casques d’hélicoptères, des casques paramoteur et des casques d’aviation.

UFQ propose en casques d’aviation deux casques d’aviation comme le A7 et le A28 ainsi qu’un casque aviation intra-auriculaire le L2. Ces différents casques sont proposés avec ou sans le système Bluetooth ainsi qu’avec ou sans le système ANR.

Pour ma part, j’ai acheté le casque A28 ANR directement sur le site UFQ avec le système Bluetooth pour la somme de 300 euros. Le casque est fourni avec une sacoche de protection et de transport.

Le casque A28 dispose du système ANR qui correspond à un système de réduction active de bruit. Cela signifie que ce système permet de réduire le bruit de l’environnement grâce au petit boîtier. Evidemment, ils existent d’autres casques ANR comme les casques de la marque Bose, A20 ou bien l’A30, mais le prix de ce dernier est d’environ 1400 euros.

Le prix du A28 ANR est donc 4 fois moins cher, mais est ce qu’il est de bonne qualité, le rapport qualité prix vaut il la peine de l’acheter ? Ce test n’a pas pour but de comparer l’A28 a un autre casque, mais tout simplement de dire si ce casque fait le boulot qu’on lui demande.

Tout d’abord, le poids du casque A28 ANR Bluetooth est de 0,550 kg et quand j’ai mis ce casque sur ma tête, j’ai remarqué qu’il était agréable et qu’il n'exerçait pas beaucoup de pression. L’A28 est confortable, mais lorsque vous portez un couvre-chef et ou des lunettes, j’ai remarqué qu’il ne serait pas suffisamment et que le bruit était moins atténué.

Une autre chose qui m’a posé problème sur ce casque, est le réglage. En effet, le réglage se fait avec des vis de réglage, il faut donc bien le régler avant le vol, car durant le vol, ce système rend le réglage plus difficile.

L’A28 ANR que je vous présente, dispose d’un système Bluetooth. Vous pouvez donc appareiller votre téléphone ou votre tablette avec le casque A28 pour écouter de la musique en vol ou recevoir un appel. Évidemment, même si vous écoutez de la musique, vous pouvez continuer à écouter les communications radio en arrière-plan. Quand vous communiquez à la radio, la musique se met en pause.

L’A28 peut être utilisé même si l’ANR est éteint. En effet, le boîtier ANR doit être utilisé avec deux piles AA et si ces dernières sont épuisées, le casque fonctionnera toujours. Je vous conseille par ailleurs d’enlever les piles à la fin de chaque vol, car un jour, j’ai oublié de le faire et les piles étaient épuisées. Le casque fonctionnait quand même, mais en mode passif. Un second conseil, gardez des piles de rechange dans votre sac.

La combinaison de la réduction passive et active du casque offre une bonne réduction globale du bruit mais rien de mieux que d'écouter le son dans les vidéos suivantes pour vous faire un avis.

Cliquez sur les images pour voir les vidéos :