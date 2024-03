Article publié le 28 février 2024 par David Dagouret

Destiné aux membres de son programme de fidélité Miles&Smiles, TK Wallet permet d’effectuer des paiements et des remboursements.

Turkish Airlines ajoute un nouveau service à son offre numérique destinée aux passagers en lançant l'application TK Wallet.

La compagnie aérienne offre aux membres de son programme de fidélité Miles&Smiles la possibilité d'effectuer des paiements et des remboursements plus rapidement grâce à TK Wallet. Turkish Airlines offre également la possibilité de percevoir des gains en "TK Money", en plus du montant du remboursement pour les achats de billets et de services supplémentaires effectués via son application mobile et son site web.

Le "TK Money" gagné grâce aux transactions de remboursement via TK Wallet, qui est proposé en quatre devises différentes (livre turque, euro, dollar américain et livre sterling) par le biais des canaux en ligne de Turkish Airlines, peut être utilisé rapidement et en toute sécurité.

Ahmet Olmuştur, directeur commercial de Turkish Airlines, a déclaré : "Conformément à nos objectifs de numérisation, nous nous améliorons continuellement pour mettre en œuvre des applications qui faciliteront les voyages de nos passagers. Nous travaillons à rendre nos services plus accessibles et continuons à introduire des innovations qui ajouteront du confort aux expériences de voyage de nos invités. Nous avons ajouté TK Wallet à nos méthodes de paiement numérique en l'incorporant à nos services numériques utilisés par le biais de l'application mobile et du site Web de Turkish Airlines."





