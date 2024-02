Volotea ajoute trois Airbus A320 à sa flotte

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne disposera d'un total de 44 avions.

Volotea a annoncé ajouter trois Airbus A320 à sa flotte. La compagnie aérienne disposera désormais un total de 44 appareils, 20 Airbus A319 et 24 Airbus A320. Les trois nouveaux appareils, équipés de moteurs CFM et d'une capacité de 180 passagers, devraient entrer en service commercial à partir d’avril.

En 2024, la compagnie prévoit d'offrir entre 12,5 millions et 13 millions de sièges, de transporter entre 11,5 millions et 12 millions de passagers et d'effectuer environ 80 000 vols, le tout avec un effectif qui atteindra 2 000 personnes à la fin de l'année.

Volotea dessert plus de 110 aéroports en Europe, ses principaux marchés étant la France, l'Italie et l'Espagne, et possède des bases dans 21 villes européennes de petite et moyenne taille : Asturies, Athènes, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Cagliari, Florence, Hambourg, Lille, Lyon, Lourdes, Marseille, Nantes, Naples, Olbia, Palerme, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone. Brest, située en Bretagne, France, et Bari, située dans les Pouilles, Italie, sont de nouveautés pour 2024, renforçant encore les plans d'expansion de la compagnie pour cette année.

En 2021, Volotea a entamé le renouvellement de sa flotte, passant du Boeing 717 à l'Airbus A319 et A320.

Stephen Rapp, directeur financier de Volotea a déclaré : "Nous sommes très fiers de poursuivre notre croissance conformément aux plans d'expansion que nous nous sommes fixés pour cette année, et de le faire main dans la main avec Airbus en tant que partenaire privilégié. L'année dernière, Volotea a transporté plus de 10 millions de passagers sur environ 70 000 vols, avec un taux d'occupation moyen de 92 % pour nos vols réguliers. Avec un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros et des marges financières historiques pour une compagnie ayant à peine plus de dix ans d'existence, nous prévoyons pour cette année de poursuivre notre croissance et d'augmenter notre capacité de 15 %. L'ajout de ces nouveaux avions nous préparera à la demande de la saison estivale, traditionnellement la plus chargée pour la compagnie. En outre, l'Airbus A320, plus moderne et plus efficace, nous aidera dans nos efforts continus pour améliorer notre compétitivité et atteindre nos objectifs de réduction des émissions, tout en continuant à offrir à nos clients le meilleur service."





