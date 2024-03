American Airlines commande des Airbus A321neo supplémentaires

Article publié le 7 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 85 appareils.

American Airlines a signé une commande ferme de 85 A321neo supplémentaires, ce qui porte à 219 le nombre total d'appareils commandés.

American Airlines a pris livraison de son premier A321neo en février 2019, et 70 ont été livrés au 31 janvier 2024. La compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial d'appareils de la famille A320, le plus grand opérateur mondial d'A321 (CEO et NEO) et le plus grand client de l'A321neo en Amérique du Nord.

Robert Isom, PDG d'American Airlines a déclaré : "Au cours de la dernière décennie, nous avons investi massivement pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est à la fois la plus importante et la plus jeune des compagnies aériennes américaines. Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces, afin que nous puissions continuer à offrir à nos clients le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record."

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus a déclaré : "L'investissement continu dans l'A321neo témoigne de la valeur sans précédent de l'avion monocouloir le plus polyvalent et le plus performant au monde. Depuis près de vingt ans, American Airlines utilise les appareils de la famille A320, dont certains sont produits aux Etats-Unis, à Mobile (Alabama), pour développer son réseau domestique et international court-courrier et offrir une expérience exceptionnelle à ses passagers et à ses équipages."





