American Airlines commande des Boeing 737 Max

La compagnie a passé une commande ferme de 85 Boeing 737 Max 10 et une conversion de 30 exemplaires 737 Max 8 en 737 Max 10.

Boeing et American Airlines ont annoncé que la compagnie américaine a passé une commande portant sur l'acquisition de Boeing 737 Max. American Airlines s'engage à acheter 115 exemplaires du modèle 737 Max 10, dont une nouvelle commande de 85 appareils et une conversion d'une commande précédente de 30 exemplaires de la variante plus petite du 737 Max 8. La compagnie aérienne annonce également des options pour l'achat de 75 jets 737 Max 10 supplémentaires à l'avenir.

Avec cet accord, American va plus que doubler son carnet de commandes de 737 Max, qui passera d'environ 70 avions à plus de 150.

Avec des commandes fermes pour plus de 150 737 Max et 25 787 Dreamliners, American ajoutera plus de 180 avions Boeing à sa flotte au cours de la prochaine décennie.

Robert Isom, PDG d'American Airlines a déclaré : "Au cours de la dernière décennie, nous avons beaucoup investi pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est à la fois la plus grande et la plus jeune des compagnies aériennes américaines. Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir à nos clients le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record."

Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous apprécions grandement la confiance qu'American Airlines accorde à Boeing et à la famille 737 Max. En optant pour le 737 Max 10, American Airlines bénéficiera d'une efficacité, d'une homogénéité et d'une flexibilité accrues pour son réseau et ses opérations à l'échelle mondiale. Notre équipe chez Boeing s'engage à honorer cette nouvelle commande et à soutenir la croissance stratégique d'American avec l'une des flottes les plus importantes et les plus modernes de l'industrie."

