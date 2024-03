Bristow Group commande des hélicoptères Airbus H135

Article publié le 8 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 15 exemplaires.

Airbus Helicopters et Bristow Group ont annoncé la signature d'un contrat portant sur l'acquisition de quinze hélicoptères H135 (cinq commandes fermes et dix options). La livraison du premier hélicoptère est prévue pour octobre 2024.

Bristow Group Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vol vertical innovantes et durables. Bristow fournit principalement des services d'aviation à un large éventail de sociétés d'énergie offshore et d'entités gouvernementales. Les services d'aviation de Bristow comprennent le transport de personnel, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, le transport par aéronef à voilure fixe, les systèmes sans pilote, les hélicoptères et les hélicoptères de transport.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Je tiens à remercier le groupe Bristow pour la confiance renouvelée qu'il accorde à nos hélicoptères. Airbus Helicopters et Bristow Group partagent une longue histoire, et je suis très fier d'ouvrir un nouveau chapitre de notre partenariat. Le H135 a prouvé qu'il était parfait pour les missions offshore avec des clients du monde entier, notamment grâce à la suite avionique Helionix d'Airbus Helicopters, qui réduit la charge de travail du pilote et accroît la sécurité."

Stu Stavley, Chief Operating Officer, Offshore Energy Services pour Bristow Group a déclaré : "Notre relation de longue date avec Airbus, associée à notre grande expérience de l'exploitation du H135 depuis 2006, souligne les performances et la fiabilité exceptionnelles de l'hélicoptère. Le H135 s'est révélé être un hélicoptère très performant, tant pour les missions en mer que pour les missions terrestres."





