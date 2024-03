Delta inaugurera des nouveaux salons Premium aux États-Unis

Article publié le 20 mars 2024 par David Dagouret

Les nouveaux salons Premium de Delta verront le jour aux aéroports de JFK, LAX et BOS.

L'année 2023 a été marquée par des améliorations et des ajouts majeurs au réseau Delta Sky Club, avec la création de cinq nouveaux lounges Sky Club ainsi que l'agrandissement et la réouverture de deux autres.

En 2024, Delta inaugurera de nouveaux salons Premium aux aéroports de New York-JFK, Los Angeles et Boston.

L’aéroport de New York-JFK inaugurera cet été le premier salon Premium de Delta, un vaste espace de 3500m² qui comprendra à la fois une brasserie et un buffet concocté par un Chef avec une cuisine ouverte, et des espaces de bien-être dédiés. À l'instar des Delta Sky Clubs, chaque salon Premium sera unique et composé d’éléments inspirés de la ville où il se situe.

Pour l'aéroport international de Boston Logan (BOS) : ouverture du nouveau salon Premium, d'une superficie de près de 600m², avec plus de 120 places assises. Il sera connecté au Delta Sky Club BOS-E inauguré à l’été 2023, les voyageurs pourront accéder aux deux espaces. Dernier trimestre 2024

Aéroport international de Los Angeles (LAX) : ouverture du nouveau salon Premium, doté d'une terrasse extérieure, d’une superficie de près de 1000m² et directement accessible par ascenseur depuis le comptoir d'enregistrement Delta One. Dernier trimestre 2024

Claude Roussel, Vice-Président – Sky Club et Expérience Lounge, a déclaré : "Nous souhaitons que chacun de nos clients bénéficie d’un niveau de service hautement personnalisé et dédié. Il ne suffit pas d'avoir de beaux espaces et une offre exceptionnelle ; nos clients des salons Premium doivent également se sentir accueillis et reconnus dès leur arrivée, comme ils le seraient dans leur hôtel ou restaurant préféré. Nous sommes impatients de leur offrir cet accueil chaleureux et de faire en sorte que chacun ait le sentiment d'être privilégié."