Delta utilise Mission+ de NAVBLUE pour toute sa flotte d’avions Airbus et Boeing

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

L'accord entre Delta et NAVBLUE prend en compte les besoins de la compagnie aérienne et les besoins induits par la communauté Mission+.

NAVBLUE et Delta Air Lines ont signé un accord à long-terme portant sur Mission+, l’assistant de vol électronique de NAVBLUE, qui permet aux pilotes de bénéficier de toutes les données et informations nécessaires pour leurs missions via une solution digitale modulable.

L’accord comprend le déploiement de Mission+ sur toute la flotte soit plus de 900 appareils Airbus et Boeing, et représente l’une des plus importantes transitions du papier vers une solution digitale Electronic Flight Folder (eFF) dans l’industrie de l’aviation. De plus, NAVBLUE et Delta travailleront ensemble pour enrichir l’application pour les pilotes à l’avenir, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

La mise en service complète sur l’ensemble de la flotte de Delta a été réalisée en moins de deux ans, incluant le déploiement, les tests et l’utilisation opérationnelle par toute la communauté de pilotes de la compagnie (plus de 17 000 pilotes), qui utilisent désormais Mission+.

Mission+ supprime le besoin d’imprimer les informations de plans de vol pour chaque vol Delta, ce qui représente l’économie de plus de 77,5 millions de pages imprimées chaque année (ou l’équivalent de près de 4 000 arbres), ce qui contribue aux efforts de Delta pour rendre l’ensemble de son activité plus durable.

Marc Lemeilleur, CEO de NAVBLUE a déclaré : "Au nom des équipes NAVBLUE, je souhaiterais remercier Delta pour sa confiance dans nos produits et nos employés. En choisissant Mission+, la compagnie permet à ses pilotes de bénéficier de toutes les données et informations dont ils ont besoin via une solution unique et digitale. En travaillant ensemble, nous avons permis le déploiement de Mission+ sur l’ensemble de la flotte en moins de deux ans, ce qui est un réel succès pour nous tous !"

Ryan Gumm, Senior Vice President Operations de vol chez Delta, a déclaré : "Franchir cette étape majeure fait partie de notre engagement de supprimer les difficultés opérationnelles, tout en avançant vers un future digital et durable. Mission+ permet à nos pilotes d’avoir davantage de temps pour se concentrer sur ce que les personnes chez Delta font le mieux – servir nos clients avec expertise en gardant comme priorité la sécurité."





