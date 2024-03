DHL renouvelle son contrat avec WFS en France

Article publié le 29 mars 2024 par David Dagouret

DHL a signé son premier contrat de manutention de fret avec WFS à Paris en 2010.

DHL Aviation a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Worldwide Flight Services (WFS), membre du groupe SATS, pour gérer le fret dans ses gares aéroportuaires en France.

Ce partenariat renouvelé prolonge la relation de 14 ans entre les deux sociétés en France. DHL a signé son premier contrat de manutention de fret avec WFS à Paris en 2010.

Le DHL CDG HUB joue un rôle clé dans la stratégie logistique aérienne de DHL. Equipé d'installations modernes et d'un trieur d'expéditions de nouvelle génération, il garantit la manutention continue et rapide des colis. Actuellement, le HUB CDG assure des liaisons aériennes stratégiques avec d'autres hubs DHL en Europe et hors d'Europe, tels que les aéroports de Leipzig et de Bruxelles, ainsi qu'avec Casablanca, au Maroc.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait participé à l'inauguration du hub de DHL à CDG revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2021/10/dhl-express-inaugure-son-nouveau-hub-de-paris-charles-de-gaulle

Laurent Bernard, VP Cargo France chez WFS, a déclaré : "DHL est un client important de WFS à Paris et dans l'ensemble de notre réseau en France. Nous avons un partenariat solide et cette extension de notre contrat d'entrepôt montre clairement que nos performances de service satisfont aux normes élevées de DHL. Le maintien de ce contrat est très important pour nos activités en France et contribue à démontrer les capacités de WFS à DHL pour une croissance plus large du partenariat à travers notre réseau mondial à l'avenir."

Filippo Capogreco, vice-président de DHL Aviation a déclaré : "Nous sommes fiers de donner la continuité à un partenariat opérationnel et commercial qui fonctionne bien depuis des années et avec une satisfaction mutuelle. Nous tenons à remercier John Batten (PDG EMEAA chez WFS) et tout son groupe de travail de professionnels pour le travail de qualité effectué jusqu'à présent et encore plus pour le meilleur travail que nous ferons à l'avenir."





Sur le même sujet