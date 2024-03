easyJet annonce quatre nouvelles lignes internationales depuis Nice

Article publié le 8 mars 2024 par David Dagouret

easyJet a annoncé l'ouverture de quatre nouvelles liaisons internationales au départ de Nice. La compagnie low cost desservira Agadir (Maroc), Athènes (Grèce), Prague (République Tchèque) et Malte depuis l'aéroport de Nice.

Ces quatre nouvelles liaisons depuis Nice seront opérées à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi, à partir du 3 septembre 2024 pour Agadir, et à partir du 28 mai pour Athènes. Les vols vers Malte seront opérés le jeudi et le dimanche, à partir du 27 juin et ceux à destination de Prague le jeudi et le dimanche, à partir du 10 octobre.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "Plus de 4 millions de passagers nous font confiance chaque année à Nice et renforcent notre relation de longue date avec les Niçois. Nous sommes heureux de leur proposer ces quatre nouvelles destinations attractives, Agadir, Athènes, Malte et Prague, qui portent à 46 le nombre de nos destinations desservies depuis Nice."

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous remercions vivement notre partenaire et client easyJet, premier transporteur de passagers au départ de Nice Côte d’Azur, de continuer d’œuvrer à renforcer la connexion directe de notre territoire aux principales destinations touristiques ou d’affaires. En opérant 46 destinations, dont un grand nombre exclusivement proposées par easyJet, la compagnie participe activement à notre stratégie de désenclavement et de rayonnement de notre territoire."