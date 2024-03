Emirates reprend ses vols quotidiens à destination de Phnom Penh via Singapour

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

La liaison sera lancée dès le 1er mai prochain et sera effectuée en Boeing 777-300ER.

Emirates rétablira son service quotidien vers Phnom Penh à partir du 1er mai via Singapour. Le service sera assuré par un Boeing 777-300ER en configuration à trois classes. Le vol EK348 d'Emirates décollera de Dubaï à 2h30 et arrivera à Singapour à 14h05. L’avion quittera ensuite Singapour à 15h35 pour arriver à 16h35 à Phnom Penh. Le vol retour d'Emirates EK349 quittera Phnom Penh à 20h50 et arrivera à Singapour à 23h50. Enfin, le vol quittera Singapour à 1h40 le lendemain et arrivera à Dubaï à 4h55.

Grâce à cette liaison supplémentaire, Emirates desservira Singapour avec quatre vols quotidiens à partir du 1er mai.

Avec le Boeing 777-300ER, Emirates SkyCargo proposera également une capacité de fret de plus de 300 tonnes par semaine au départ et à destination de Phnom Penh. Les principaux produits exportés depuis Phnom Penh sont les textiles, les produits pharmaceutiques ainsi que d'autres produits à valeur ajoutée d’importance.

Sur le même sujet