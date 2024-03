HealthNet Aeromedical Services commande des hélicoptères d'Airbus

Article publié le 7 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de quatre Airbus H135.

HealthNet Aeromedical Services, dont le siège se trouve à Charleston, en Virginie-Occidentale a annoncé la commande de quatre Airbus H135.

HealthNet exploite exclusivement des hélicoptères Airbus depuis la création du programme il y a près de quarante ans, et a pris en charge plus de 100 000 patients au cours de cette période. Sa flotte actuelle de onze appareils se compose d'hélicoptères H130, H135 et EC145.

À ce jour, plus de 1 500 hélicoptères de la famille H135 ont été livrés dans le monde entier, tous segments de mission confondus, totalisant plus de 7 millions d'heures de vol.

Bart Reijnen, président d'Airbus Helicopters, Inc. et responsable de la région Amérique du Nord a déclaré : "HealthNet est un partenaire apprécié d'Airbus Helicopters, Inc. depuis 1986, et nous nous réjouissons de soutenir sa mission en augmentant sa flotte de quatre nouveaux H135. Ces hélicoptères seront les premiers de leur flotte à être équipés de l'avionique Helionix, ce qui leur permettra d'accroître la flexibilité et la sécurité de leurs missions, au bénéfice de leurs employés et des communautés qu'ils desservent."

Clinton Burley, président-directeur général de Healthnet Aeromedical Services a déclaré : "HealthNet Aeromedical Services et ses trois systèmes de santé propriétaires sont fiers de poursuivre leur partenariat avec Airbus pour améliorer leur flotte d'hélicoptères. L'achat de ces appareils illustre l'engagement de notre programme à faire progresser la fourniture d'une médecine de transport sûre et de haute qualité à ceux que nous servons."

