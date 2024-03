L'Airbus A220 de Qantaslink prend son envol

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

Le premier vol a eu lieu le 1er mars 2024, entre Melbourne et Canberra.

Les deux nouveaux Airbus A220 de QantasLink ont décollé le 1er mars 2024, pour leurs premiers vols commerciaux. Le premier vol a été un vol effectué entre Melbourne et Canberra, QF1266. L'A220 a également commencé certains vols sur la ligne Melbourne-Brisbane.

La compagnie aérienne a pris livraison des deux premiers des 29 avions à réaction A220, qui remplaceront progressivement sa longue flotte de Boeing 717 dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte nationale du groupe Qantas.

Avec un rayon d'action presque deux fois supérieur à celui des 717, l'A220 peut relier n'importe quel point de l'Australie et plusieurs destinations à l'étranger, créant ainsi de nouvelles possibilités d'itinéraires à l'avenir.

Le troisième A220 est actuellement en cours de production sur le site d'Airbus à Mirabel, au Canada, et devrait être livré en juin. Quatre autres A220 devraient être livrés d'ici la mi-2025. Au fur et à mesure des livraisons, l'A220 sera déployé sur d'autres lignes existantes, notamment Melbourne-Hobart à partir de juillet, Melbourne-Coffs Harbour à partir d'octobre et Melbourne-Launceston à partir de novembre.

Rachel Yangoyan, PDG de QantasLink, a déclaré : "Ces avions de nouvelle génération vont faire une réelle différence pour les clients qui voyagent sur notre réseau, c'est pourquoi nous sommes ravis de les voir lancer des vols commerciaux à partir d'aujourd'hui. L'A220 est plus confortable, il offre une plus grande sensation d'espace et une connexion Wi-Fi rapide et gratuite pour chaque client. Les avions sont également plus silencieux et génèrent jusqu'à 25 % d'émissions de carbone en moins, ce qui est essentiel pour atteindre notre objectif de zéro émission. Nous savons que beaucoup de nos clients attendaient l'occasion de voyager sur les nouveaux avions, tout comme nos équipes QantasLink attendaient avec impatience de les piloter. Nous avons constaté un pic de réservations sur ces lignes lorsque nous les avons identifiées comme les premiers vols A220 la semaine dernière. De nombreux clients ont réagi avec enthousiasme et souhaitaient manifestement être parmi les premiers à découvrir notre nouvel A220."

