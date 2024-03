Le P2012 Traveller STOL de Tecnam reçoit sa certification de type par l'EASA

Article publié le 29 mars 2024 par David Dagouret

Tecnam a annoncé le 27 mars dernier, que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a accordé une certification de type complète au P2012 Traveller dans sa variante STOL.

L'avion P2012 STOL, spécialement conçu pour les opérations de décollage et d'atterrissage courts, est conçu et adapté pour opérer à partir d'aéroports et de pistes d'atterrissage caractérisés par des pistes extrêmement courtes et des contraintes opérationnelles exigeantes.

La campagne de certification a durée près de 18 mois. Elle a permis de garantir des performances au décollage et à l'atterrissage, tout en conservant 99 % de pièces communes avec les avions standard de la série P2012 Traveller.

Avec l'avion de production déjà en phase finale de la chaîne d'assemblage, le P2012 STOL est prêt pour les premières livraisons aux clients.

