Livraison de deux Rafale à l’armée de l’Air et de l’Espace

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné les deux Rafale sur le site de Dassault Aviation à Mérignac (Gironde).

L'armée de l'Air et de l'Espace française a pris livraison de deux Rafale. Il s'agit des premiers Rafale livrés en 2024. Ces deux appareils sont les 13e et 14e exemplaires d'un lot de 40 exemplaires commandés qui seront tous livrés d'ici la fin de l'année 2025.

Ces Rafale sont tous destinés à l’armée de l’Air et de l’Espace à l’exception du dernier, qui sera transformé en avion banc d’essai au profit des essais de développement.

Réceptionnés au standard F3R, les Rafale ont été convoyés à Mont-de-Marsan pour leur transformation logicielle et leur passage au standard F4.

Le standard F4.1, première brique du standard F4 qualifiée par la DGA en mars 2023, apporte des évolutions capacitaires majeures : intégration du viseur de casque Scorpion, améliorations de la conduite de tir pour l’utilisation du missile Meteor (missile géré par un aéronef autre que l’aéronef tireur), évolution des algorithmes de détection passive des menaces, ainsi que des capacités accrues d’échanges de données entre Rafale.

Le standard F4.1 permet également de bénéficier de l’intégration l’armement AASM 1 000 kg à guidage GPS / laser, d’une plus grande protection face aux menaces cyber, de nouvelles fonctions pour les capteurs Talios, OSF et RBE2, et de premières évolutions dans le domaine de la connectivité.

Tous les Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace seront progressivement rétrofités au standard F4.

